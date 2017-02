Laskesuusatamise MMi jälitussõidu võitis Martin Fourcade, kelle jaoks oli tegu tänavuse suurvõistluse esimese kuldmedaliga. Palju valjemalt rõkkas Austria publik aga 25,6 sekundit hiljem, kui kolmandana ületas finišijoone 43aastane vanameister Ole Einar Björndalen.

"See on otsekui võit! Minu karjääri üks parimaid pronkse. Harilikult pronksmedal midagi hiilgavat pole, aga täna oli see lihtsalt oivaline!" vahendas norralase rõõmu Aftenposten. Tegu oli Björndaleni ülieduka karjääri 58. medaliga tiitlivõistlustelt ja 45. MMidelt. Tema esimene auraha, samuti pronksine, samuti jälitussõidust, on 20 aastat ja 11 päeva vana. Lõpuspurdis vanameistrit edestanud rahvuskaaslane Johannes Thingnes Boe oli toona kolmeaastane poisiklutt…

Fourcade’i jaoks tähendas triumf, et tema on Hochfilzenis nüüd teeninud täiskomplekti kulda ja karda – sprindis tuli pronks, segateates hõbe. Kokku on prantslase saak tiitlivõistlustelt nüüd 27 medalit.