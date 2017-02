Rühmaülem räägib sõduritele.

"Sõduri elu on kodumaale kallis.Seepärast peavad sõdurid jooma keedetud vett. Keetmata vees on mikroobid. Kui vesi keema ajada, siis mikroobid hukkuvad. Vesi hakkab keema 90 kraadi juures."

Üks sõduritest sekkub:

"Aga seltsimees rühmaülem! Vesi keeb ju 100 kraadi juures!"

Rühmaülem kuulutab välja vahe-aja.

Pärast vaheaega ta jätkab:

"Roodukomandör kapten Pupkin ütles mulle, et reamees Ivanovil on õigus. Ma ajasin arvu lihtsalt täisnurgaga segamini."