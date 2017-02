26. märtsil Austraalias algav vormel 1 hooaeg toob rajale mõistagi ka Mercedese, kelle masinaid roolivad britt Lewis Hamilton ning F1-karjääri lõpetanud tiitlikaitsja Nico Rosbergi asemele palgatud Valtteri Bottas.

Eelmisel nädalal ütles Sky Sportsiga rääkinud Hamiltoni isa Anthony, et tema poeg on vaat et elu vormis. Lisaks saatis ta 27aastase Bottase suunas hoiatusnooli.

"Ükskõik, kes otsustab Lewise vastu minna, peab oma karjääri üle hoolega mõtlema, sest temaga võistlemine võib olla karjääri lõpetav otsus," teatas papa Hamilton.

Ent tundub, et Bottas Anthony Hamiltoni öeldut üleliia tõsiselt ei võtnud. Soome telekanaliga MTV rääkinud vormelipiloot sõnas, et teda võitlus Lewis Hamiltoni vastu ei heiduta. "Ma ei sooviks kunagi omaenda meeskonnakaaslane olla," lisas meie põhjanaaber.