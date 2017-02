Sarnaselt Eesti parimale rallisõitjale Ott Tänakule autoralli MM-sarjas kihutav Mads Östberg jääb eemale hooaja kolmandast etapist Mehhikos, sest saab isaks.

29aastase norralase sõnul on ilma oodata pisipoissi, kellele on juba ka nimi välja mõeldud: Mons. Östberg lisas oma kodulehekülje vahendusel, et on abikaasa Beatega pere loomist juba kaua planeerinud.

9.-12. märtsini toimuvast Mehhiko MM-rallist jääbki mees eemale seetõttu, et naisele toeks olla. "Ma ei riski samal ajal teises maailmajaos olemisega, kui Beate toob ilmale meie esimest last," ütles Östberg.

Eile lõppenud Rootsi ralli üldarvestuses 15. kohaga lõpetanud skandinaavlast näeb seega MM-karussellis uuesti 6.-9. aprillini sõidetaval Korsika etapil.