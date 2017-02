Korvpalliklubi FC Barcelona on pikalt olnud Euroopa üks paremaid, kuid tänavu pole tiimil kuigi hästi läinud.

Näiteks Euroliigas ehk Vana Maailma tugevaimas klubisarjas on Barcelona 22 kohtumisest võitnud vaid kaheksa. Play-off koht jääb Gergios Bartzokase hoolealustest juba kolme võidu kaugusele, põhihooaja lõpuni on kaheksa vooru.

Hispaania liigas on seis veidi parem. 14 võiduga 19 mängust on Barcelona neljas ning ülimalt tihedas tabelis jäädakse liider Madridi Realist maha vaid ühe võiduga. Ent olgu koduliigas seis, milline tahes, kõrgete nõudmistega Barcelona fännid ja juhtkond on harjunud ka Euroliigas play-off'i jõudma.

Et mehi halbade esituste eest nahutada, otsustas Bartzokas koos Barcelona juhtkonnaga mängijaid trahvida. Summaks 5000 eurot, mille tasub ka peatreener, vahendab Kataloonia raadio.

Bartzokase käik näib aga vähe naiivne. Kas 5000 euro kaotamine peaks mehi tõesti motiveerima? Teenivad ju paljud Barcelona tähed, sealhulgas Soome parim korvpallur Petteri Koponen, hooaja peale vähemalt miljoni. 5000 on nende meeste jaoks tõeline kommiraha!