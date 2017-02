13 kuu pikkuse võistluskeelu teeninud Therese Johaugi tabas lisaks karistusele veel üks tagasilöök.

Nimelt teatas Austrias baseeruv maailma suurim suusatootja Fischer Sport, et nad on norralase sponsorlepingu lõpetanud.

Põhjuseks ei midagi muud, kui see, et Johaug dopingu tarvitamises süüdi mõisteti. "Leping on praeguseks lõpetatud. Mis tulevikus saab, pole veel selge," teatas Fischeri eestkõneleja.