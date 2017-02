Jalgpalli Meistrite liiga naaseb talvepuhkuselt suure pauguga. Kohe kaheksandikfinaalide avapäeval lähevad vastamisi kaks ülimalt ambitsioonikat ja edunäljas meeskonda – Pariisi Saint-Germain ja FC Barcelona – kel mõlemal tugev side Katariga.

Pariisi tippklubi omanikuks on alates 2011. aastast Katari riiklik investeerimisfond, mis pumbanud meeskonda tohutult miljoneid ja muutnud nad kodumaal suveräänseks meistriks – neljal eelmisel hooajal on tiitel võidetud keskmiselt 15punktilise vahega. Kõik siiski roosiline pole, sest Meistrite liigas loodetud läbimurre puudub – neli hooaega järjest on veerandfinaali toppama jäädud.

FC Barcelona nähtav seos Katariga algas samuti 2011. aastal, kui särgile kanti emiraadi heategeva fondi Qatar Foundation nimi. Paar aastat hiljem asendus see juba lennufirma Qatar Airways reklaamiga. Seega kui PSG kuulub Katarile, siis Barcelona jaoks on nad suursponsoriks.