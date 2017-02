"Kas Kalev just sobib meile, aga arvan, et oleme neist grammi võrra tugevamad," kommenteeris Nižni Novgorodi mängumees Siim-Sander Vene küsimust selle kohta, et BC Kalev/Cramost saadi tänavusel hooajal teist korda jagu.

"Meil on olnud muutusi: kaks meest juurde tulnud, mõni ära läinud. Otsimine käib endiselt, minagi mängin kord "nelja", kord "kolme" kohal. Aga tunnen end hästi."

Kui hooaja alguses kuulus Vene kindlalt Nižni Novgorodi algviisikusse, siis nüüd on ta sealt välja langenud. Ent mängu saatuse otsustanud perioodil viibis ta kolmanda veerandi keskpaigast alates peaaegu vahetuseta platsil.

"Eks algviisikuid ikka vahetatakse, sellele pole mõtet suurt tähelepanu pöörata. Mängisin trennides terve nädala "kolme" peal, aga täna peaaegu kogu platsil oldud aja "neljana". Tundub, et treeneri valitud positsioon sõltub sellest, kuidas teised mehed alustavad. Tõsi, suurte ja kogukate "neljade" vastu läheb raskeks, jään neile kaalult alla," arutles Vene.