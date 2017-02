SUUSAHÜPPAMINE

Et täna on ees ootamas tihe spordipäev, see on selge, sest ees on ootamas nii jalgpalli Meistrite liiga esimesed play-off mängud, Omaani velotuuri avaetapil on stardis kolm eestlast (Rein Taaramäe, Tanel Kangert ja Martin Laas) ning korvpalli mängivad Rootsis ja Taanis meie "väliseestlased".



Hommikupooliku põhisündmus algab aga kell 13, kui Lõuna-Korea olümpialinnas Pyeongchangis alustatakse suusahüppamise MK-etapi kvalifikatsiooni. Muidugi on stardis ka Kaarel Nurmsalu, kelle hüppe teieni toome!