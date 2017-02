Korvpalliliigas NBA peeti möödunud ööl tervelt 11 kohtumist ning kui tiitlisoosik Golden State Warriors teenis 22-punktilise kaotuse, võitis San Antonio Spurs Indiana Pacersit ning tegi vägevat ajalugu.

Kohtumise resultatiivseimana 32 punkti visanud Kawhi Leonardi juhtimisel Pacersile 110:106 säru teinud Spurs kindlustas võiduga, et klubi lõpetab 20. järjestikuse põhihooaja positiivse saldoga ehk neil on rohkem võite kui kaotusi. See on NBA rekord.

Denver Nuggetsi 132:110 võidumängus Warriorsi üle etendas pearolli 21aastane korvialune jõud Nikola Jokic. Serblane kogus 21 lauapalli kõrvale 17 punkti ja 12 resultatiivset söötu.

Lisaks Jokici fantastilisele esitusele olid Nuggetsi võidu võtmeks kolmepunktivisked. Neid tabati tervelt 24 ning Denveri klubi kordas sellega varem vaid Houston Rocketsi käes olnud NBA rekordit.

Tänased tulemused, tabeliseisu vaata SIIT: