Jah, Rain Veideman, Janar Talts ja vennad Sokud on koduliigas mängivatest palluritest meie ühed nimekamad kui isegi mitte need kõige tuntumad.

Ülehomme peetakse Saku Suurhallis korvpalli Eesti meistriliiga Tähtede Mäng, mis toimus enne tänavust viimati 2011. aastal. Ent kas Tähtede Mängu toimumine on Eestis põhjendatud või mitte? Arvan, et ei.

Keda aga võiks üldse täheks pidada? Kuulsa Oxfordi sõnastiku väitel on sporditäht mees või naine, kes on ääretult kuulus ja tähelepanuväärne. Viimases omaduses ei mängi rolli vaid esitused väljakul: pallur peab olema ka turundatav, ent näiteks Eesti telekanalites jooksvates reklaamides kasutatakse klippides peamiselt muusikuid või näitlejaid.

Seega pole korvpalli Eesti meistriliigas ühtegi tähte. On vaid tuntud mängijad, kuid vutikoondise kapteni ja Liverpooli keskkaitsja Ragnar Klavani kuulsuse staatuseni ei küündi praegu ka ükski välismaal palliv Eesti korvpallur.

Lood oleksid teised, kui tegemist oleks eelmise sajandi või kümnendiga. Näiteks Aivar Kuusmaa, Martin Müürsepp ja Gert Kullamäe olid ju hoopis teistsuguse staatusekaliibriga mehed kui meie praegused korvpallitipud.

2. Pingipoiss algviisikus

Osaliselt seotud eelmise punktiga. 24 Tähtede Mängus osalevast pallurist tervelt 15 teenivad leiba BC Kalev/Cramos, Tartu Ülikoolis või Raplas. Kolmikust oleks mängijaid 16, kui Karl-Johan Lips veebruari alguses Rapla särgi Rakvere Tarva vastu poleks vahetanud.

Samas on ju Cramo, Tartu ja Rapla viimasel kahel hooajal moodustanud meistriliiga medalikolmiku. Selles valguses on ju arusaadav, miks põhiviisikuid hääletanud rahvas trio pallureid eelistas. Lisaks pole meil meistriliigas üleliia palju korralikul tasemel mängumehi ning sisuliselt on Tähtede Mängule jõudnud iga viies pallur. Näiteks NBAs on sõukohtumisele jõudmise sõel oluliselt tihedam.

Küll tekitab aga küsimusi asjaolu, miks osaleb Tähtede Mängul just nimelt Lips. Ei kuulu 20aastane ääremängija ju koondisesse ega olnud Raplas tegijate seas, kuid ometigi hääletasid fännid ta algviisikusse. Näiteks NBAs jõuavad aga Tähtede Mängule vaid tõelised tipud.

Fookusest väljas Gert Kullamäe ja fookuses Aivar Kuusmaa. (SILLE ANNUK)

3. Meeleheitlik reklaam

Nagu ütles üks hea kolleeg: Tähtede Mängu reklaami nähes hakkan ma oksele, sest seda on nii palju olnud. Sõumatši on üritatud inimestele maha müüa söögi alla ja söögi peale, reklaami leiab sisuliselt igast Eesti Päevalehest ning mõistagi on reklaamivaid artikleid ka Delfi veebiportaalis.

Jõuluajal üritati pileteid müüa näiteks Viru Keskuses, kus mängupääsmeid pakkus ostlejatele ka Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald. Maskeerunud reklaamina ilmusid Maalehes (Samuti Ekspress Grupi väljaanne - H.R.) lood Kullamäe ja Kuusmaaga, kes on Tähtede Mängu võistkondade treenerid.

Lisaks reklaamitakse sõukohtumist sõnadega: "Osta pilet kohe, piiratud arv pileteid." Püüd näidata rahvale nagu oleks pääsme soetamisega kibekiire, sest eksisteerib oht: Saku Suurhall müüakse täis.

Ent mitu Saku Suurhallis peetud mängu on üldse välja müüdud? Mõistagi on sääraseid kohtumisi olnud, ent tugevas ülekaalus on siiski mängud, kus tribüünidel haigutab kamaluga vabu kohti.

Korvpallifännid Saku Suurhallis. (ANDRES HAABU)

Näiliselt meeleheitlik reklaam näitab arvatavasti, et korraldajad on piletite müümisega pigem hädas ning rahva huvi pole nii suur kui arvati. Tähtede Mängu pealtvaatajate arvu vaadates tuleb aga meeles pidada: mitu inimest on sõule pileti ostnud, mitmele on pääsmed aga tasuta jagatud?

Samuti, miks on Tähtede Mängu võistkondade abitreeneritena (palgatud?) näitlejad Hendrik Toompere juunior ja Henrik Kalmet? Tublid näitlejad ja toredad mehed, selles pole kahtlustki.

Aga korvpalli Tähtede Mängul peab show toimuma väljakul, mille selle kõrval (Delfist leiab ohtralt Tähtede Mänguga seotud klippe Toompere jr. ja Kalmetiga - H.R.). NBA All-Star kohtumises pole ju tipptreenerite kõrval abijuhendajatena Denzel Washington, Robert Downey juunior või Johnny Depp.