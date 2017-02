Ta on tänavu teadlikult osalenud vaid ühel MK-etapil - hooaja avaetapil Rukal lõpetas ta 10 km klassikasõidu 50. kohaga (79 osalejat). Seega on praegu raske hinnata Alba taset maailma kontekstis.

"Kui tõesti kõik õnnestub - seisund on väga hea ja suusad toimivad ideaalselt -, siis usun, et 30 sees oleks super," arutleb Alba, kelle põhidistants MMil ongi 10 km klassikat. "Eriti arvestades minu suviseid ettevalmistusvõimalusi. Aga Oslo MMist on mul 41. koht, kui selle üle juba üle sõidaks, võiks ka päris rahule jääda."

Alba tänavuste tulemustega saab tutvuda siin.

Neljandat aastat Soomes elav ja harjutav Alba on Lahti suusaklubi liige ning tänavune MM toimub justkui tema koduradadel. Lisaks on tal Jaana Savolaineni näol isiklik treener, kel teisi õpilasi pole. Muide, Savolainenil on kodus 1988. aasta Calgary olümpia teatesõidu pronks ja 1989. aasta Lahti MMi teate kuldmedal.

Laura Alba (nr 5) pidi Eesti meistrivõistluste sprindifinaalis tunnistama venelannade ja austraallanna paremust. (Aldo Luud)

"Klubi ikkagi toetab mind päris hästi. Võistlustel organiseeritakse kõik minu eest ära, ei pea väga ise mõtlema, et palju majutus maksab ja nii edasi," lausub Alba tänulikult.

Mis aga kannustab teda endiselt tippsporti tegema? "Ma lihtsalt naudin ja armastan seda, mida ma teen. Ja see aasta motiveeris kindlasti ka MM."

Küll aga tõdeb Alba, et Lahti MMi teatesõitu silmas pidades pole Eesti seis kiita. "Meil on see aasta päris raske nelikut kokku saada. Ei teagi, mis saab. Katil (Tammjärv - M.T.) läks see hooaeg haiguse nahka - üks teateliige vähem. Neli naist meil muidugi on, aga kui keegi haigeks jääb, siis on pahasti," sõnab ta.