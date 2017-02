Nädalavahetusel toimuva suusatamise MK-etapi ajaks jõuavad Otepää Talispordimuuseumisse meie praeguse parima talisportlase, vigursuusataja Kelly Sildaru esemed, sealhulgas kõige värskemad X-mängude medalid. Väljapanek jääb avatuks paariks kuuks.



Väljapaneku „Kelly!“ osadeks on tuleval reedel 15aastaseks saava Sildaru kunagised spordivahendid ja -rõivad, kui ka auhinnad, millest põnevaimad on 2016. aasta Dew Touri ja 2017. aasta X-Gamesi medalid. Tegemist on esimese korraga, mil Sildaru verivärsked auhinnad Dew Tourilt ja X-Gamesilt rahvale vaatamiseks on.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, mille filiaaliks Otepää Talispordimuuseum on, juht Siim Randoja sõnul on asjaolu, et maailma absoluutsesse tippu kuuluv Sildaru oma auhindu spordimuuseumi kaudu rahvale näitab, muuseumile suureks tunnustuseks. „Meil on ääretult hea meel, et perekond Sildaru on nõus ajaloolised esemed esmakordselt just Otepääle rahvale vaatamiseks välja panema,“ rääkis Randoja.

Täieliku väljapanekuga saab tutvuda alates reedest. Näitus on avatud paar kuud. Otepää Talispordimuuseum asub Tehvandi staadionihoones ja on avatud igal nädalal kolmapäevast reedeni kell 11-17, laupäeval ja pühapäeval kell 11-16.