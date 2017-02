"Põhimõtteliselt on peaaegu iga väga tugeva trenni või võistluse järel tervis ära läinud. Kurk haigeks, köha, nohu - mis iganes valikus on."

Kõige nörritavam on see, et Sellisel puudub täpne diagnoos. Nad ajavad ühes treeneri Christoph Schmidiga endiselt probleem allikat taga. Elu parimal MK-etapil 10. koha (2012 Lahti klassikasprint) teeninud spordimees tunnistab, et nõrk tervis nüristab ka vaimu.