Jalgpalli Meistrite liiga alustab täna play-off'idega ning homme peavad 16 parema seas avakohtumise Müncheni Bayern ja Londoni Arsenal. Sotsiaalmeedias on klubid aga juba vastakuti läinud ning võitjas kahtlust pole!

Nimelt küsis Inglismaa satsi Arsenali ametlik Twitteri konto oma jälgijatelt, kes neist Saksamaa ühte suuremasse linna Münchenisse sõidab ning kuidas ja kellega reisitakse.

"Juhuslikult" vastas üleskutsele Bayerni ametlik inglise keelne Twitteri konto, kus oli foto kiirteel kihutavast Saksamaa hiiu tiimibussist. "Toome sellega kaasa terve meeskonna, aga bussi jätame parklasse," viidati tõigale, et Bayern kohtumises umbkaitsesse ei asu.

Lisaks Bayern-Arsenal kohtumisele madistavad homme Madridi Real ja Napoli. Mõlemad kohtumised algavad Eesti aja järgi kell 21.45 ning neid on võimalik jälgida Õhtulehe terve päev kestva otseblogi kaudu.

Kõnealune "lahing":

@Arsenal We'll be bringing the whole squad on this, but we'll leave the bus in the parking lot 😉 pic.twitter.com/zkQpXzsAtk