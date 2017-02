Esmaspäeval teatasid Tartu Maratoni korraldajad, et avatud raja sõit ja teatemaraton viiakse läbi Haanjas. Õhtuleht veendus oma silmaga, et see oli ainuõige otsus. Haanja kuplite vahel oli täna päeval kaunis päikesepaisteline talveilm ja korralikud suusarajad, vaatamata tööpäevale nautis seda üksjagu suusatajaid. Tundub uskumatu, sest Tartu poolt Võrule lähenedes võis midagi valget aimata üksnes kraavipervedel, põllud ja metsaalune olid lumest täiesti lagedad. „Meil on rõõm, et me saame oma lund teistega jagada,“ ütles Haanja Maratoni korraldaja Aare Eiche. „Meil oleks eelolev nädalavahetus olnud nagunii vaikne, ilma ühegi ürituseta. Tartu Maratoni avatud raja sõit sobis nagu rusikas silmaauku.“

Praeguse asjade seisuga on rahul kõik: Haanja ei pea ära jätma ega edasi lükkama ühtki ettevõtmist, Tartu Maraton saab siiski vähemalt osa programmist läbi viia. Eiche lisab, et Haanjal on ka väike kasu mängus, sest kindlasti ei ole kõik Tartu Maratonil sõitjad veel Haanjat enda jaoks avastanud ja uutest kundedest nad kindlasti ära ei ütle.

Põhiline, mille pärast Eiche muretseb, on loomulikult ilm. „Osa rajast on kunstlumel, osa looduslikul lumel. Mõni soojakraad ei tee radadele midagi, aga kõige hullem on vihm koos tugeva tuulega, see mõjub lumele hävitavalt.“ Kui midagi nii äärmuslikku ei juhtu, siis on ta veendunud, et pühapäev saab kõigile Haanjasse tulnutele olema väga mõnus suusapäev. Kui järgmistel nädalatel veidike lund sajab, siis on ka 4. märtsile planeeritud Haanja suusamaratoni start kindel, õnneks on veel pisut aega, loodab Eiche.