Kui Eesti peaks kellegi saatma noorte multitalentide võistlusele, on tugev kandidaat olemas: Tallinna Reaalkoolis esimese poolaasta kiitusega lõpetanud ja nii matemaatika- kui ka bioloogiaolümpiaadil hästi esinenud Kertu Kaare on Põhjamaade ujumismeister ning koorilaulu MMi hõbemedaliomanik Musamari kooriga.

Kertu elu on väga põnev. Musamari mudilaskoori pääses ta juba kolmeselt. "Nii palju kui ma mäletan, läksin sinna alati meeleldi," räägib 14aastane piiga. "Laulmine hakkas mulle kohe meeldima. Kõige meeldejäävamad on olnud laulupeod ja kontserdid Estonias. See on uhke tunne, kui astud Eesti ühele olulisemale lavale. Laulupeol on eriti ilus siis, kui esitatakse isamaalisi laule."

Tiina Mee juhendamisel on Musamari rahvusvaheliselgi areenil laineid löönud – 2010. aasta oktoobris võideti Norras Griegi festivali Grand Prix. "See oli eriline emotsioon," meenutab Kertu täistabamust. "Keegi ei uskunud, et võidame. Kui meie esikoht välja kuulutati, hakkasime rõõmust kiljuma."

Järgmine tipphetk oli hõbemedali saamine 2011. aastal Austrias koorilaulu MMil. Siis oli lõplikult selge, et seda Musamari koori ootab helge tulevik ja Kertul on põhjust laulmisega senisest veel tõsisemalt tegelda.