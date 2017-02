Nižni Novgorodi korvpallimeeskonna peatreeneri Arturs Štalbergsi väljaütlemiste kohaselt on tema eestlasest hoolealusel Siim-Sander Venel kaitses probleeme. Säärane väide üllatas Venega koondises palju töötanud Alar Varrakut. Õhtuleht püüdis asjasse selgust tuua.

Palusime eksperdiks 1982. aasta maailmameistri ja Eesti koondise endise peatreeneri Heino Endeni, kes jälgis Kalevi ja Nižni vahelises mängus nii eraldi Vene kui ka tervikuna Nižni meeskonna kaitsetööd. Enden tõdes, et üleeilse kohtumise põhjal on eestlasest mängija kohta raske järeldusi teha.

"Siimu valvata olnud mehed olid üldjuhul passiivsed, seisid kolmesejoone taga ega sekkunud ka lauavõitlusse. Seetõttu ei saa selle mängu põhjal hinnata ka Siimu suutlikkust. Et ma pole viimasel ajal teisi Nižni mänge näinud, on mul sellesse vaidlusse raske sekkuda. Ma ei taha asuda kummalegi poolele. Selge, et Varrak on jälginud Nižni mänge, Štalbergs töötab temaga aga iga päev," ütles Enden.

"Teame, et Siimul on hea mänguvaist ja -lugemine. Meeskondlikus kaitsetöös ta teab, mida peab tegema, valib kohta õigesti. Tema probleemiks on varem olnud just kiired ja teravad, nägu korvi poole mängivad mehed, kes liiguvad palju. Kui nüüd Štalbergs tõi välja pikad ja füüsiliselt võimsad "number neljad", kelle vastu on raskusi, siis tihtipeale on need mängijad ka kiired."