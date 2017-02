Eile õhtul tehti Raabi jalast pilti. Käbin ütles Õhtulehele, et veel ei tea selle vastust. "Aga tõenäoliselt midagi liiga hullu pole, muidu oleksin sellest juba kuulnud. Eeldan, et paus tuleb üks-kaks nädalat."

Kui tänavusel hooajal kellegi nahas ei tahaks olla, siis on need kindlasti Pärnu korvpallimeeskonna vedaja Mait Käbin ja peatreener Heiko Rannula. Ei mäleta, et mõni klubi oleks nii palju (vigastus)probleeme kaela saanud.

"Koosseisu täiendamiseks on tagumine aeg (uusi mängijaid saab registreerida veebruari lõpuni - toim). Plaan B-le tuleb kogu aeg mõelda, iseasi, millist plaani saab kasutada." Küll on selge, et Pärnu meeskond plaanib meistriliigasse registreerida kaks noormängijat.

Käbin ohkas: "Mõtled, et kui üks põhimängija saab hooaja lõpuni vigastada - ikka juhtub. Aga et ka teine, kolmas, neljas - selleks pole keegi valmis, see lööb jalad nii alt. Kui mõelda, mis mõni kuu tagasi kõik võinuks olla - kogu aeg tuleb tuleb reageerida vigastustele ja üleostmistele."