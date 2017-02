Rapla korvpallimeeskonna esialgne suur rõõm hollandlase Jito Koki värbamise üle asendus kiirelt pettumusega: soovitud mängutaset ei nähtud, lisaks saabus mees Eestisse vigasena.

Millises suunas klubi tegutseb, millised on variandid? "Oleme suhteliselt ebameeldivas olukorras," tunnistas Rapla tegevjuht Jaak Karp. "Tegeleme lahenduste otsimisega. Peame täpsemalt välja selgitama, millises seisus Koki jalg on."

Karp tunnistas, et enne lepingu sõlmimist ei tehtud Kokile piisavat meditsiinilist kontrolli. "Üks probleem ongi seal: olime viis kuud mängijat otsinud ja panime ta kohe töösse. Usaldasime teist poolt, meil polnud põhjust oodata midagi ebameeldivat. Iga mäng oli arvel, me lihtsalt füüsiliselt ei jõudnud põhjalikku meditsiinilist kontrolli teha. Tagantjärele oleme targemad. Meie eest mängides ta viga pole saanud. Mees ise arvas, et on meie juurde jõudes tervenenud," rääkis Karp.

Ta möönis, et kuivõrd mängijate viimase registreerimise tähtaeg ehk veebruari lõpp läheneb, ei võetud Koki ka katseajale - "pärast selle lõppu ei leiaks päevaga enam kedagi". Karbi sõnul on nüüd kaks varianti. Esimene võimalus, et Kok saab ravi, terveks ja mängumeheks. "Kui selgub, et tegemist on mingi suurema vigastusega, tuleb leida võimalus ta välja vahetada. Meil on veel 13 päeva aega."

Rapla Avis sõidab täna meistriliiga mängus külla Rakverre sealsele Tarvale. Kok sõidab meeskonnaga kaasa, kuid ei mängi.