Kergejõustiku talvine sisehooaeg lõppeb tihtipeale enne, kui õieti alata jõuab. Juba sellel nädalavahetusel saabub koduse hooaja kulminatsioon: laupäeval ja pühapäeval jagatakse Lasnamäel välja Eesti meistrivõistluste medaleid.

Lisaks aule ja kuulsusele on mängus ka tiitlivõistlustele pääs: just nüüd on viimane võimalus täita 3.-5. märtsini Belgradis toimuva sise-EMi normi. Õhtuleht valis välja viis ala, millel nädalavahetusel erilise hoolega silma peal hoida.

Naiste 60 m – Balta rekordijaht

Ksenija Balta on vaieldamatult iga koduse võistluse suuremate staaride hulgas. Erand pole ka seekord. Nädala eest Tartus joostud 7,34 jäi Eesti rekordile alla vaid viie sajandikuga. Õigupoolest võib pea iga Balta võistluse eel oodata rekordite purustamist: enese ületamine on 30-aastasele sporditähele justkui sisse kodeeritud. Vahet pole, kas kavas on sprint või kaugushüpe.