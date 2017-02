Londoni Arsenali peatreener Arsene Wenger nentis, et 1:5 kaotuse Müncheni Bayernile tõi suuresti kaasa kapten Lauren Koscielny vigastus.

"Keeruline on seda seletada," rääkis prantslane pärast kaotust BT Sportile. Vaheajale läksid meeskonnad 1:1 viigiseisult, ent teisel panid sakslased kõrgema käigu sisse. "Meil olid vahetult poolajavile eel kaks suurepärast väravavõimalust. Mulle tundus, et teise värava eel oli ebaõnne, sest kohtunik määras esmalt meile nurgalöögi. Aga siis lasime endale teise lüüa ja mis veelgi olulisem, kaotasime Koscielny. Kukkusime seejärel kokku."

Arsenali keskkaitsjast kapten pidi vigastuse tõttu mängust lahkuma 49. minutil. Bayern lõi oma teise värava 53., kolmanda 56. ja neljanda 63. minutil. Lõppskoori viimistles Thomas Müller lõpuvile eel.

"Kokkuvõttes pean nentima, et nad olid meist parem meeskond. Nad mängisid teisel poolajal väga hästi ja me lubasime enda tasemel langeda," ütles Wenger. "Me ei otsi vabandusi. Sellisel tasemel kaotada on mõistagi šokk. Kõik läks valesti ja viies värav tõestas seda. Taolistes mängudes tuleb 90 minutit keskenduda. Kolmas värav oli meie meestele tappev, sest pärast seda ei suutnud me reageerida."