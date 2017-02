Vaks vahet, kas Usain Bolt on kolmedelt olümpiamängudelt võitnud kõigilt kolm kuldmedalit või on ta "kõigest" kaheksakordne OM-tšempion. Selle vahe tegija on Nesta Carter, Bolti tiimikaaslane Jamaika 4x100 meetri sprindist Pekingi olümpiamängudelt, kes jäi dopinguproovide kordustestimisel vahele keelatud ainega.

Üdiselt tähendab selline dopingusüü, et jamaikalastelt võetakse kullad ära ja ilmselt saaks nende uuteks omanikeks teiseks tulnud Trinidad ja Tobago sportlased. Kaua selleks aega võib kuluda, pole aga teada, sest Carter on otsustanud süüdistuse vaidlustada spordikohtus. Arbitraaži pöördumine tähendab ühtlasi, et on olemas vähemalt teoreetiline võimalus, et jamaikalastelt kuldasid ära ei võeta.