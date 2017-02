Jalgpalliklubide presidendid-omanikud ei käitu mitte alati kaotuste järel ratsionaalselt – võtame näiteks Roman Abramovitši kapriisidetiraadi Londoni Chelsea soetamise järgselt. Nüüd lisanud pahaste bosside nimekirja ka Napoli juht Aurelio De Laurentiis, vahendab Goal.com.

"Ma kulutan nii palju raha ja ometi mängivad alati ikka ühed ja samad mehed. Meeskonnas polnud mingit temperamenti," kritiseeris De Laurentiis pärast eile Meistrite liiga kaheksandikfinaalis Madridi Reali käest võõral väljakul saadud 1:3 kaotust Napoli peatreenerit Maurizio Sarrit. "Meie peatreener võiks lõpuks vahetevahel oma taktikat ka muuta! Ma ei mõista tema otsuseid. Me võinuks kaotada ka 0:5!"

Sarri, kes kuulis De Laurentiisile kriitikast alles matšijärgsel pressikonverentsil, vastas klubijuhile lihtsalt: "Mina olen igapäevaselt trennides ja mina otsustan [kes ja kuidas mängivad]. Presidendil on muidugi õigus oma mõtteid avaldada. Ma küll eelistaksin, kui ta teeks seda otse mulle, aga lõpuks otsustan ikkagi mina."

Üks De Laurentiisi ärritanud valukoht oli ründaja Arkadiusz Miliku puudumine algrivistusest. Põlve ravinud poolakas naasis äsja pikalt vigastupausilt. Sarri selgitas klubi presidendile läbi meedia olukorda: "Milik oli pingil, sest me teadsime, et praeguses seisus ei saa ta mängida üle 10-11 minuti, aga neil minutitel võib ta meile midagi pakkuda. Milleks eksperimenteerida? Just siis võinuksime 0:5 kaotada!"