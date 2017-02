Tulla enam kui kaheaastaselt pausilt tagasi suusahüppetorni ning juba mõne võistlusega koguda piisavalt kindlust, et MK-sarjas hüpata kasvõi ühel hüppel esitosinasse, on saavutus omaette. Et Kaarel Nurmsalu suutis seda mäel, kus aasta pärast jagatakse OM-medaleid, annab sooritusele hindamatu lisaväärtuse.

Lõuna-Koreas toimuval MK-etapil, Pyeongchangi olümpiamängude testvõislusel, lendas Nurmsalu eile suurel hüppemäel 120 meetri kaugusele, mis tõi 50 mehe konkurentsis 39. koha. "Oli OK hüpe ei midagi erilist. Väikesed nüansid, mida homme parandada ja lend peaks olema oluliselt parem,“ kommenteeris mees sotsiaalmeedias.

Täna oli meestel kord proovida normaalmäge ning Nurmsalu lendas tõesti paremini. Kvalifikatsioonikadalipust murdis meie esikotkas end muretult läbi ning kuuenda laskujana hüppas teistele ka põhivõistlusel ette 107 meetrit ning 114 punkti, mis jäi pikaks ajaks liidritulemuseks. Kui ka järgmised 44 meest olid oma hüppe ära teinud, oli tabel Nurmsalu pöidlahoidjatele imeilus – esimese vooru järel 12. koht!