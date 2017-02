Jalgpallimaailm vajub üha rohkem Aasia suunas kreeni ning järjekordne tõestus sellest on Mark Clattenburgi siirdumine Saudi Araabiasse.

Maailma parimaks kohtunikuks peetav Clattenburg pani päeva pealt oma ameti Inglismaal maha, teatab sealne kohtunike liit. Tema viimaseks Inglismaa kõrgliiga vilepartiiks jäi 11. veebruaril toimunud matš Arsenali ja Hull City vahel.

The Guardian kirjutab, et Clattenburgist saab Saudi Araabia kohtunike ühenduse esimees. Varem tegi sama tööd Howard Webb.

Clattenburg on kohtunikemaailmas tõeline superstaar: eelmisel aastal vilistas ta nii Meistrite liiga kui ka Euroopa meistrivõistluste finaale. Lisaks mõistis ta kohut ka Inglismaa karikafinaalis. CV-le lisab värvi ka 2012. aasta Londoni olümpiamängude finaali vilistamine.

Mark Clattenburg unveiled by the Saudi Football Federation. Suit and tie. pic.twitter.com/IlF2IIJv98