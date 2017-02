"15 aastat tagasi, kui Tehvandi esimesi arengukavasid tutvustasin, vaadati mind kui vähemalt poolenisti hullu. Niikuinii ei tule midagi välja!" meenutab Tehvandi spordikeskuse juht Alar Arukuusk. Jäärapäine usk visiooni tõi tulemuse, mis tervitab algaval nädalavahetusel Otepääl maailma parimaid suusatajaid.

2005. aasta jäädvustus Otepää suusastaadionist on tehtud paar kuud enne, kui Arukuusk asus tööle sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus juhatuse liikmena. Tosina ametipostil veedetud aasta jooksul on avanev pilt tundmatuseni muutunud.

Lisaks ilusale suusastaadionile on rajatud näiteks laskesuusatamiskeskus koos uue tiiruga (võõrustab 2022 MK-etappi) ja K-90 suusahüppemägi (mis võimaldab järgmisel talvel pidada Otepääl kahevõistluse MK-etapi). Lisaks veel lumetootmissüsteemid, renoveeritud hooned, rollerirajad ja kõik muu, mis mitmekülgse võistlus- ja treeningkeskuse juurde kuulub.

ÖÖ JA PÄEV: Tehvandi suusastaadion 2005. (Toomas Huik/Postimees)

ÖÖ JA PÄEV: Tehvandi suusastaadion 2017. (Reigo Teervalt)

"15 aastat tagasi, kui Tehvandi esimesi arengukavasid tutvustasin, vaadati mind kui vähemalt poolenisti hullu. Mis mõttes Otepääle selline staadion? Mis mõttes K-90 suusahüppemägi? Mis mõttes kõik see muu? Niikuinii ei tule midagi välja! Aga kõigile koostööpartneritele visiooni selgitades said need asjad tehtud. Võtmesõnaks on jäärapäisus.