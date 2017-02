Tänasele Õhtulehele antud pikas intervjuus räägib 12 aastat Tehvandi spordikeskust juhtinud Alar Arukuusk, kuidas keskuse arendamine selle aja jooksul välja nägi. Muuhulgas tuli juttu ka erinevustest koosmeeles, mis spordikeskust majandava sihtasutuse asutajate seas valitses või puudus.

Tehvandi infrastruktuuri kiire areng 2005-10 käis käsikäes spordikeskust majandava sihtasutuse loojate ehk kultuuriministeeriumi, Suusaliidu ja Otepää linna suure koosmeelega, mis lõi Arukuusele vundamendi ambitsioonika visiooni teostamiseks.

"Kõik pidasid Tehvandit prioriteetseks spordiobjektiks, sest siin oli rahvusvaheline väljund läbi FISi (Rahvusvaheline Suusaliit – toim) võistluste. Tol hetkel oli valitsuse ja riigikogu toetus olemas ning kõik arendusprojektid vastasid ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) normidele Euroopa liidu rahastuse saamiseks. Nii hüppemägi kui ka staadion on oluliselt määral valminud eurorahade toel.

Viimasel nelja-viiel aastal, kui poliitiline võitlus on läinud teravamaks, hakkas koosmeel veidi lagunema ja koostöö riikliku tasandiga tõrkuma. Näiteks spordihalli staadioni kõrval ei julgetud nõukogu poolt alla kirjutada, sest poldud kindlad, kas riigipoolne finantseering suudetakse tagada," sõnab Arukuusk.

Kas koosmeele kadumise üks põhjus on Arukuuse kuulumine Reformierakonda? "Olen keskust juhtinud ja üritusi korraldanud selge sihiga, et spordivaldkond on apoliitiline. Kahjuks pean nentima, et viimasel ajal on minu lihtliikme staatus Reformierakonnas ilmselt mingeid otsuseid mõjutanud. Samas ei saa öelda, et koosmeelt üldse pole, sest keegi ei ütle, et Tehvandit, Käärikut või Tartumaa tervisespordikeskust pole vaja."