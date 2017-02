Üle 20 aasta Londoni Arsenali jalgpalliklubi eesotsas olnud Arsene Wengeri tool kõigub taas. 1157 kohtumist Kahurimeestele – nii fännid klubi kutsuvad – näpunäiteid jaganud prantslane otsustab enda sõnul järgmise paari kuu jooksul, kas ta jätkab Arsenalis või mitte.

67aastase Wengeri amet on vahelduva eduga pakul olnud juba paar aastat, kuid 1:5 kaotus Meistrite liiga play-off’i avakohtumises Müncheni Bayernile on paljude Arsenali fännide karika lõplikult üle ääre ajanud.

Ent ega toetajad kõigest ühe allajäämise tõttu peatreeneri lahkumisest ei unista. Probleem on hoopis kroonilisem, sest pärast 2004. aastal Inglismaa Premier League’i võitmist pole Arsenal koduliigas võidurõõmu tundnud. Eduka ajalooga tiimi jaoks on tegu liiga pika võidupõuaga, seda enam, et rahakotiraudu on avatud küll ning klubi kontoseis ahastusest karjuma ei pane.

Thomas Müller (vasakul) lõi üleeile Londoni Arsenali kirstu viimase naela: sakslase värav tõi tabloole lõppskoori 5:1. (ODD ANDERSEN)

Play-off’i needus