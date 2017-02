Korvpalliliigas NBA ületab uudiskünnist iga kolmikduubel, kuid unistuste liiga väljakutel on näidatud ka vägevamat statistikat. Millist täpselt, seda Õhtuleht uuriski.

Küsite, mis imeloom see kolmikduubel on? Triple double – nii seda inglise keeles nimetatakse – tähendab, et mängijal on ühes kohtumises kolm statistilist näitajat kahekohalised. Enamasti tehakse kolmikduubleid punktide, resultatiivsete söötude ja lauapallidega. Pallikaotuseid triple double’i arvestamises ei loeta.

Tänavune NBA hooaeg on kolmikduublite poolest juba ajalooannaalidesse kirjutatud. Golden State Warriorsi mitmekülgsuse etalon Draymond Green kogus eelmisel nädalal Memphis Grizzlies’i vastu 12 lauapalli, kümme korvisöötu ja tegi sama palju vaheltlõikeid. Ameeriklasest sai esimene mängija NBA ajaloos, kes jõudnud kolmikduublini kahekohalise arvu punkte viskamata.

HÄRRA MITMEKÜLGNE: Golden State Warriorsi Draymond Green (palliga) on NBA üks universaalsemaid mängumehi. Eelmisel nädalal kirjutas ta oma nime rasvaste tähtedega liiga ajalukku. (EZRA SHAW)

Rekordijahil Westbrook