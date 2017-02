Hispaanias treeninglaagris viibiv Liverpooli jalgpalliklubi harjutab praegu ilma Dejan Lovreni ja Marko Grujicita.

Peatreener Jürgen Klopp teatas täna rõõmsal toonil, et ilmselt naasevad mehed treeningule pühapäeval, kui ülejäänud meeskond laagrist tagasi jõuab.

Lovreni tagasitulek mängib olulist rolli eestlase Ragnar Klavani edasises saatuses. Nimelt võitlevad just nemad koha eest keskkaitse liidri Joel Matipi kõrval. Võib loota, et Klavanile tuleb laagri kaasa tegemine kasuks ning Klopp usaldab edaspidi just teda. Eestlane on tänavu kaasa teinud 13 liigamängus, Lovren on väljakul käinud 20 korda.

Jürgen Klopp ja Ragnar Klavan. (Phil Noble)

"Loodetavasti, eriti Dejani puhul, naasevad mõlemad mehed treeningutele, kui me pühapäeval tagasi jõuame," ütles Klopp. Liverpooli järgmine mäng toimub 27. veebruaril, kui võõrsil kohtutakse tiitlikaitsja Leicester Cityga.