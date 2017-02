Endine Rootsi jalgpallikoondislane Zlatan Ibrahimovic lõi esimest korda Manchester Unitedi eest kolm väravat, kui Euroopa liigas tehti 3:0 tuul alla Saint-Etienne’ile.

Kokku on Ibrahimovic selle Prantsusmaa klubi vastu löönud 14 mängus 17 väravat, mida on rohkem, kui ta on suutnud ükskõik millise teise meeskonna vastu. Kui 35-aastaselt ründajalt õnnetute prantslaste kohta kommentaare küsiti, siis jäi mees tagasihoidlikuks ja tänas head õnne.

"Iga kord, kui nende vastu mängin, siis olen suutnud õnne ja hea mängu toel paar väravat lüüa. Nii see on, kuid ma ei tahaks seda üle tähtsustada. Loodetavasti suudan ka järgmisel nädalal nende vastu midagi korda saata," ütles ta vahetult pärast mängu lõppu.

Kas Ibrahimovic tunneb, et Manchester Unitedil on tekkinud võitmise harjumus? "Kuulake. Me küll võidame, kuid kõik võib lühikese aja jooksul muutuda. Oluline on edasi minna ja kõvasti tööd teha. Peame võtma vajalikud võidud ja hoidma enesekindluse kõrgel. Praegu oleme rahul, kui peame tööd jätkama. Otsustavaks saab alati hooaja teine pool, siis jagatakse karikaid."