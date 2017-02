Suuremat osa Eesti suusaparemikku koondava Team Haanja treener Anti Saarepuu kinnitas täna, et nädal on sujunud tagasilöökideta.

"Kõigi tervised on korras, Marko [Kilbi] oma on ka 99,9%. Seega kõik on tipp-topp," lausus Saarepuu ja lisas, et Otepää MK-etapp on ikkagi eelkõige peaproov Lahti MMiks. "Nädala pärast MMil on vaja olla kõige paremas hoos."

Kes võiks olla Eesti esinumber Otepääl? „Esinumbrit on raske välja tuua," tunnistab endine tippsprinter. "Sprindis Marko ja Raido. 15 km klassika peal on mehi rohkem. Raido, Aivar, Karel, Algo... Andreas Veerpalu näitas eestikatel väga head minekut - kõigilt neilt ootan korraliku, hooaja parimat esitust."

Korralik esitus tähendab teisisõnu MK-punkti, mida distantsisõitjatel pole õnnestunud teenida juba ligi 1000 päeva. Sprindis on tänavu MK-punkte kogunud kolm meest: Marko Kilp, Raido Ränkel ja Kein Einaste.