St Moritzis toimuval mäesuusatamise MMil peeti tänase suurslaalomi kahe võistlussõidu vahel traditsiooniline lennušõu, kuid meelelahutuse asemel tekitas see hoopis ärevust. Nimelt purustas üks lennukitest oma tiivaga telekaamerajuhtme, mille tulemusel kukkus kaamera suurel kiirusel finišialale, vahendab Eurosport.

Õnneks tol hetkel finišis kedagi polnud ning keegi tükkidega pihta ei saanud. Ometi jäi lahtine (ning elektrit täis) kaamerajuhe kõlkuma ning see lendas omakorda pihta ühele suusaliftile, kus olid ka võistluseks valmistuvad sportlased. Suusaliftid peatati ning kuigi sportlased jäid kümneks minutiks kõlkuma, nad viga ei saanud.

Teise sõidu start lükati edasi.

The men's Giant Slalom is slightly delayed after a cable camera was clipped by a display plane #stmoritz2017 pic.twitter.com/zwV8Ir8edp