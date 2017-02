Taani tennisekaunitar Caroline Wozniacki teab, kuidas oma fänne õrritada. Nimelt osales neidis äsja ajakirja Sports Illustrated pildistamisel ning postitas oma Twitteri kontole ühe huvitava fotokese. Aiai, Caroline, kas huuled on tõesti nii aplad?

Little "cheeky" behind the scenes shot from my @si_swimsuit shoot 😜😂🍑 #captionthis #lookatthewater pic.twitter.com/1qdF3C8IDW