Laskesuusatamise MK-etapil peetud naiste 4x7,5 km teatesõidus sai Eesti nelik (Kadri Lehtla, Meril Beilmann, Johanna Talihärm, Kristel Viigipuu) ringiga sisse ning viimast vahetust sõitnud Kristel Viigipuu võeti pärast lasketiiru rajalt maha.

Esimeses vahetuses sõitnud Kadri Lehtla kasutas mõlemas lasketiirus ühte varupadrunit ning tõi Eesti vahetusse 21. kohal (+1.38,4). Tänavusel hooajal pärast haigust esimest korda võistelnud Meril Beilmann kasutas tiirudes kokku kolm varupadrunit, kuid kaotas sõiduajas korralikult ning langetas Eesti 23. kohale (+4.03,2).

Equipment check, tea and mixed zone for the first athletes #hochfilzen2017 😄 pic.twitter.com/Qs2eoDsEbj — IBU World Champs (@IBU_WC) February 17, 2017

Kolmandas vahetuses sõitnud Johanna Talihärm tegi taas aga enda kohta väga hea võistluse - kui lamadestiirus pidi eestlanna kasutama kahte varupadrunit, siis püstitiirus alistas ta suisa viis konkurenti ning andis vahetuse Kristel Viigipuule üle 18. kohal (+5.02,2).

Kui meie lähikonkurendid Leedu, Jaapan ja Austria said liidrilt Saksamaalt sisse juba enne viimast vahetust, siis Viigipuu võeti rajalt maha hiljem. Viigipuu jõudis veel lamades laskma minna, kasutades üht varupadrunit ning vaheajapunkti 19. kohal läbida. See koht läheb kirja ka protokolli ning nõnda saab Eesti kindlasti paremaid punkte ka rahvuste karika arvestuses (Miks neid punkte vaja on, loe SIIT).

Eriti põnevaks läks aga medaliheitlus. Viimasest tiirust lahkusid 12 sekundi sees viis naiskonda: Saksamaa, Tšehhi, Ukraina, Prantsusmaa ja Itaalia. Sakslannade ankrunaine Laura Dahlmeier kasvatas aga viimasel ringil edumaad ning võitis oma 17ndal MM-stardil 12. MM-medali! Hõbemedali võitis Ukraina (+6,4) ja pronksmedali Prantsusmaa (+8,1).