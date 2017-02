Nagu tänase Õhtulehe retroloost lugeda võib, on eestlased näinud Otepää MK-etapil väga ilusaid aegu. Need on praeguseks otsa saanud, kuid maailmakarikas tuleb täna-homme taas. Kellega on sel korral seotud meie suurimad lootused?

Vabatehnikasprint: Raido Ränkel ja Marko Kilp. Esimene tõestas oma teravust möödunud laupäeval, kui suutis reisi- ja laagriväsimuse kiuste koduse meistritiitli võita. Niisamuti on tal hooaja avaetapist Rukal kirjas klassikasprindi 28. koht.

Kilp on klassikatehnikas MK-punkte teeninud suisa kolmel etapil, viimati kuu alul Pyeongchangis. Tõsi, seal oli küll tavapärasest märksa hõredam konkurents, ent meie mees läks starti sisuliselt otse haigevoodist. Eile sõnas ta Õhtulehele, et nüüdseks on tervis taas hea, kuid hiljutine tõbi jättis oma jälje treeningutele.

15 km klassikadistants: Ränkel. Nädalatagune selle ala Eesti meister, kes näidanud head minekut ka MK teatesõitude avavahetuses. Kindlasti on üllatusvõimelised Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Alles neljapäeval Livigno mäestikulaagrist naasnud Aivar Rehemaa ja Algo Kärbi seisund on suur küsimärk.

Kordaminekuks võib sprindis lugeda 30 ja klassikadistantsil 40 sekka jõudmist.