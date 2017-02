Petitjeani FIS-punkt on igatahes parem kõigi stardinimekirja kantud Eesti naissuusatajate omast. Vahetust konkurentsist saab näiteks võtta jaanuari lõpus USAs peetud U23 MMi, kus togolane kaotas klassikasprindi kvalifikatsioonis Anette Veerpalule 10 sekundiga, kes omakorda edestas eelmise nädalavahetuse Eesti meistrivõistlustel laias laastus sama vahega mitut täna MK-etapil startivat neiut.

Tehvandi suusastaadionil on iga MK-etapil osaleva riigi auks heisatud lipp. 30 plagu seas on kahtlemata erilisim Togo oma, mis lehvib Mathilde-Amivi Petitjeani auks. Homme stardib 22aastane suusataja Otepääl oma lemmikdistantsil – vabatehnikasprindis.

"Kolisin kolme-aastasena Togost Prantsusmaale ja elan Chamonix lähedal, kus kõik suusatavad. Tõsi, populaarsem on mäesuusatamine, aga ma olin lapsena selline energiapallike, et ajasin vanemad hulluks. Nad suunasid mind murdmaasuusatamise juurde ja see hakkas mulle tohutult meeldima.

Saan sportida keset loodust ning lisaks pakuvad sprint ja pikemad distantsid variatsiooni, mis samuti vahva. Murdmaasuusatamine on mitmekesine spordiala ja minu meelest pööraselt cool!" räägib Petitjean, kes elab võistlushooaja vältel Kanadas ja harjutab sealse koondisega.

Pärast Otepää MK-etappi sõidab Petitjean Lahtisse MMile ning järgmisel aastal ootab teda Pyeongchangi taliolümpia, kus eesmärgiks üle sõita 2014. aasta Sotši olümpia 10 kilomeetri klassikasõidu 68. koht. Ning unistuseks koht 30 seas ehk veerandfinaalis. "Tahan näidata tervele maailmale, et ka Aafrika inimesed oskavad edukalt suusatada! Togo on väike, aga oleme suutelised suurteks tegudeks!"