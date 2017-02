2003 – teine ja kolmas | Eesti suusapublik nägi esimest korda ühisstarti. Naiste 15 kilomeetri sõidus võitis jälle Bente Skari, kelle järel sai teise koha Kristina Šmigun. "Kuninganna Bente sundis Kristina taas printsessi rolli," pealkirja kandis Õhtulehe reportaaž.

Meeste võistluse esikolmiku moodustasid rootslane Jörgen Brink, norralane Andreas Aukland ja Andrus Veerpalu. Pealkiri "Mehed võimsad ja suusad libedad. Aga taktika kehv" peegeldas selgelt seoses eelmisel talvel Salt Lake City olümpialt võidetud medalitega kasvanud ootusi.

Bente Skari võitis Otepääl nii 1999., 2001. kui ka 2003. aastal. (MATI HIIS )

2004 – esimest korda kaks päeva | Esimest korda oli MK-etapp kahepäevane. Klassikatehnika ühisstardid võitsid Claudia Künzel ja Frode Estil. Kristina Šmigun sai teise ja Andrus Veerpalu neljanda koha. "On ikka vägev oma hoovis võistelda. Ma ei kuulnud rajal enda hingeldamistki!" kiitis Šmigun publikut. Teatesõitudes sai Eesti naiskond 10. ehk viimase ja meeskond seitsmenda koha. Võitsid Norra naised ja Saksamaa mehed.

2005 – triumf ja torm | Pärast mitut napikat nägi Eesti publik lõpuks enda sportlase võitu, sest meeste 15 kilomeetri eraldistardi esikolmik oli: Andrus Veerpalu, Frode Estil, Jaak Mae. "Olen kodus aastaid üritanud, tihti napilt kaotanud. Ja nüüd: eraldistart, raske rada, hea enesetunne, hea suusk. Publik niikuinii. Kõik klappis," sõnas võidukas Veerpalu.

Naiste esikoht kuulus Marit Björgenile, Kristina Šmigun oli kuues. Pühapäevased sprindivõistlused jäid ära, sest ööga keeras vägev torm suusastaadioni pahupidi.

Suusafännide stiilinäide aastast 2005. (MATI HIIS)

2006 – ühes kooris "Kurat!" | Ainult 0,2 sekundiga kaotas Kristina Šmigun naiste 10 km klassikasõidus esikoha 41aastasele suusavanaemale Hilde G. Pedersenile. Kui +0,2 tabloole ilmus, teatas terve Otepää suusastaadion teatas ühest suust "Kurat!".

Norra suusatreener Inge Braten teatas aga: "Vastased peaksid olümpial Kristina alistamiseks imet korda saatma." Kuu aega hiljem võitiski Šmigun Torinost kaks kuldmedalit. Tõsi, paraku on nende saatus praeguse seisuga endiselt lahtine…

Meeste seas võidutses Vassili Rotšev, Mae ja Veerpalu olid vastavalt viies ja kaheksas. Sprindi võitsid rootslased Lina Andersson ja Björn Lind.

2007 – üle pika aja poodiumikohata | Alles teist korda juhtus, et ükski Eesti suusataja poodiumile ei jõudnud. Eraldistardid võitsid Axel Teichmann ja Justyna Kowalczyk, sprindid Jens Arne Svartedal ja Virpi Kuitunen.

Eesti parimaks jäi Jaak Mae viies koht eraldistardis, põlvevigastusest taastunud Andrus Veerpalu startis samal ajal hoopis Itaalias, Marcialonga maratonil. Täiesti ootamatult ei kuulunud Eesti naissuusatajate parim tulemus Kristina Šmigunile, kes leppis 10 km sõidus 21. kohaga, vaid sprindis 20. kohaga üllatanud Piret Pormeistrile.

2008 – Mae šõu ja Kümmel finaalis | Hitiks kujunes meeste 15 kilomeetrit klassikat, kus Jaak Mae andis Lukas Bauerile vägeva lahingu, aga pidi siiski leppima tšehhi järel teise kohaga. Andrus Veerpalu oli neljas ja Tehvandi tõusul käis võistluse ajal vägev möll.

"Vaevalt on kreissae kindlusega mööda suusajälge mäest üles rühkinud Mae tõusunuki taha kadunud, kui ekstaasis publiku adrenaliin taas keema lahvatab, sest altpoolt on lähenemas Andrus Veerpalu," kirjutas Õhtuleht.

Naiste 10 km võitis Virpi Kuitinen. Sprindi esikohad kuulusid Petra Majdicile ja Eldar Rönningile, Peeter Kümmel jõudis finaali ja sai viienda koha, mis on siiani tema karjääri parim.

Õhtulehe Sport Ekstra esikaas pärast 2008. aasta Otepää MK-etappi.

2009 – Norra meeste viisikvõit | Eraldistardi esikohad noppisid kaasa Justyna Kowalczyk ja Lukas Bauer. Meeste sprindis saavutas Norra viisikvõidu, esikoht kuulus Ola Vigen Hattestadile, ja naiste sprindi võitis teist aastat järjest Petra Majdic.

Eesti suusatajate parim tulemus oli Jaak Mae üheksas koht 15 km sõidus. Õhtuleht kirjutas: "Suusatajad võivad süüdistada vaid iseennast, et pealkirjaks sai "Fiasko koduõuel! Vaid Mae jõudis punktidele". Suusatajad on ise lati kõrgustesse tõstnud, ei keegi teine. Vaid üks mees punktidel – seda on vähe.“

2010 – Bauer-Veerpalu-Mae | Lukas Bauer võitis kolmandat aastat järjest, ent ülejäänud poodium kuulus Eestile - Andrus Veerpalu teine ja Jaak Mae kolmas. "Oh aegu ammuseid... Veerpalu ja Mae taas üheskoos pjedestaalil!" teatas Õhtulehe pealkiri.

Naiste 10 km esikoht kuulus Justyna Kowalczykile, sprindid võitsid rootslased Emil Jönsson ja Hanna Falk.

2010 tõusis Eesti suusataja kodusel MK-etapil viimati poodiumile, kui Lukas Bauerile järgnesid Andrus Veerpalu ja Jaak Mae. (TAIRO LUTTER)

2011 – Eestile rohkelt MK-punkte | Neljast esikohast kolm võitsid Norra suusatajad – eraldistartides olid parimad Eldar Rönning ja Marit Björgen, meeste sprindis Eirik Brandsdal. Naiste sprindi võitis aastase pausi järel Petra Majdic. Meeste sprindis sõitsid kuus Eesti suusatajat 30 sekka, aga etapi parimaks jäi Andrus Veerpalu 5. koht eraldistardis. Vähem kui kuu hiljem tuli avalikuks dopingujuhtum.

2012 – Kowalczyk ja Cologna ässasid | Eraldistartides ei jõudnud ükski Eesti suusataja 30 sekka. Esikohad kuulusid Justyna Kowalczykile ja Dario Colognale, kes mõlemad võitsid ka sprindi, kus Eesti parimaks oli Peeter Kümmeli 13. koht.