Mart Treial, Otepää

Kauaoodatud suusapidu lähe õige pea ehk kell 9.30 päriselt Otepääl lahti. Esimesena on stardis naised ja nagu varem korduvalt rõhutatud: kohal on maailma absoluutne eliit!



Näiteks naistest asuvad täna Otepää metsade vahel uhama sprindiarvestuse 15 paremat naist. Eestlannasid on stardis seitse, kuid nende seas pole nädala eest Eesti meistriks kroonitud Laura Albat. Niisamuti pole täna rajale tulemas Anette Veerpalut. Kõrgeima FIS-punktiga meie neiu on Triin Ojaste, kes stardib numbri all 53. Stardinimekirja on kantud 68 õrnema soos suusatajat.



Ka meeste seltskond on karm. Tõsi, MK sprindiarvestuse esimese 15 seast on puudu neli meest: norralased Emil Iversen, Paal Golberg ja Sondre Turvoll Fossli ning rootslane Oskar Svensson. Ent ei tasu karta hõredat konkurentsi, sest kohal on ikkagi seitse Norra suusatajat, kes nimest hoolimata ülitugevad.



Eesti mehi on stardis 13. Suurimad lootused on seotud Marko Kilbi (stardis nr 32) ja Raido Ränkeliga (37), kuid vana kaardivägi eesotsas Peeter Kümmeli (39) ja Kein Einastega (58) on kahtlemata tahtmist täis. Iseasi, kuidas nende meeste seisund on. Esimene mees, prantslane Richard Jouve saab lähte kell 10.10,15.