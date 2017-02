Ootustest ja lootustest hoolimata üksi Eesti suusasprinter kodusel MK-etapil veerandfinaali ei pääsenud. Kuivõrd meie parimana 43. koha saanud Marko Kilp ei soovinud vahetult pärast sõitu ajakirjanikega juttu puhuda, pidi selgitusi andma tema treener Anti Saarepuu. „Mitte kõige meeldivam päev. Algus tundus paljulubav, Marko oli esimese tõusu otsas Pellegrino ja Kläboga võrdselt esikolmikus. Ma pole veel Markoga sõnagi rääkinud. Ehk ta alustas liiga kiiresti? Näha oli, et teise järsu tõusu otsas särtsu enam polnud ja jalg oli juba kange. Karel tegi enda kohta väga okei sõidu, Raido sõit paraku ei õnnestunud.“ Saarepuu nõustus, et viis päeva enne Lahti MMi vabatehnikasprinti ei tundu seis kuigi roosiline. „Kindlasti ei lase me pead norgu. Viis päeva on aega. Arvan, et kõige tähtsam on poistesse positiivsust süstida. Füüsilisse vormiga viie päevaga väga imet ei tee, aga kindlasti annab palju juurde vaimu värskena hoidmine.“

Kuidas see positiivsuse süstimine välja näeb? „Las esimene emotsioon läheb maha, eks õhtul räägime. Arvan, et Raidol on lihtne pead mitte norgu lasta, ta keskendub juba homseks päevaks. Õhtul räägin Markoga, kõigepealt tahan näha, milline ta tuju on. Eks läheb üle ja usun, et ta näeb ise ka, et Lahti rada on talle sobivam. Tuleb tänane unustada.“

Saarepuu selgitab, et Lahti MM rada näikse Kilbile rohkem sobivat, sest pole nii nõudlik. „Rada on natuke mänglevam. Seal on ka kaks tõusu, aga need pole nii rasked kui Otepääl. Usun, et MMil on kõik võimalik.“