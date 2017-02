Pettunud Kätlin Piirimäe kommentaar pärast Eesti meistritiitlit. Tänane tulemus oli 16.10, EMile viinuks 20 cm pikem tõuge.

„Ma ei ole üldse rahul. Tunnen, et sees on tunduvalt rohkem kui see 16.10. Saaksin end kindlasti paremini realiseerida, kui mul oleks mõni tugevam konkurent, kes mind pidevalt kannustaks. See motiveeriks rohkem pingutama. Praegu näen, et teine koht on juba nii palju maas…“