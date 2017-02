Inglismaal keelatakse ära koerte võitlused. Mõne aja pärast hiilib üks tegelinski vaikselt endise korraldaja juurde ja anub:

"Teeks ühe võitluse vaikselt ära, mul on tuttav kellel on hästi huvitav koer."

"Mis tõugu?" küsib korraldaja.

"Hästi lühikesed jalad ja hästi pikk nina, lühidalt foksterjer," vastab mees.

Korraldataksegi võitlus ja foksterjer murrab vastase kähku maha.

Varsti tuleb mees uuesti korraldaja jutule.

"Sina ütlesid, et see on foksterjer," ütleb korraldaja pahuralt. "Teised rääkisid mulle pärast, et see roheline elukas on hoopis krokodill!"