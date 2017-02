Kuulitõukaja Kätlin Piirimäe krooniti täna küll Eesti meistriks, kuid tulemus 16.10 naisele meelerahu ei toonud. Märtsis toimuva Belgradi sise-EMi normist jäi puudu 20 cm.

"Ma ei ole üldse rahul. Tunnen, et sees on tunduvalt rohkem kui see 16.10. Saaksin end kindlasti paremini realiseerida, kui mul oleks mõni tugevam konkurent, kes mind pidevalt kannustaks. See motiveeriks rohkem pingutama. Praegu näen, et teine koht on juba nii palju maas…" tunnistas Piirimäe pärast võistlust.

Aasta eest tõukas ta samal võistlusel 16.77. "Eelmisel aastal oli Anu Teesaar tugevam ja aitas mul ennast kokku võtta. Rolli mängib ka see, et aasta eest olid meistrivõistlused nädal hiljem. Võib-olla oleks sellel aastal ka nädalapäevad hiljem parema tulemuse tõuganud. Ei tea. Kokkuvõttes on just konkurents on edasiviiv jõud. Kui seda ei ole, siis on raske edasi minna."

EMi koondise peab ära kinnitama 23. veebruaril. Kas Piirimäe proovib lähipäevadel veel kuskil normi püüda? "Ma ei tea seda veel. Plaan oli siin see kindlasti täis tõugata, kuid läks teisiti. Nüüd peab edasi mõtlema."

Kokkuvõttes on ta täna küll pettunud, kuid laias laastus midagi katki ei ole, kuna põhifookus on ikkagi suvel. "Sisehooaeg ei ole õnneks kõige tähtsam. Peamine eesmärk on suvel U23-vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel hästi võistelda. See on prioriteet, kõik panused on suvele pandud," ütles ta.