Talvistel kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel peeti oodatult põnev mõõduvõtt maha meeste teivashüppes. Seekord jagasid medaleid kümnevõistlejad: kuld Janek Õiglasele (4.90), hõbe Hans-Christian Hausenbergile (4.90), pronks Taavi Tšernjavskile (4.80). Üks favoriitidest, Sander Moldau, jäi täna 4.80ga neljandaks. Robin Nool ajas algkõrguse 4.70 kolm korda maha.

"Tegelikult oligi mu eesmärk kutte üllatada ja meistriks tulla. Tulemus ei ole küll päris selline, nagu lootsin," rääkis kullamees Õiglane pärast autasustamist. "Samas ütles mu treener, et kui mitmevõistluses on punktid tähtsad, siis siin on oluline meistriks tulla."

Janek õiglane õnnitlusi vastu võtmas. (Tiina Kõrtsini)

Treeningute ja vormi põhjal ootas Õiglane täna vähemalt 5 meetri ületamist. "Panustan rohkem suvele ja hüppan mitmevõistluse sees üle viie meetri. Olen ka praegu selleks võimeline: tean, et vähemalt 5.10 on sees."

Päris täie võimsusega Õiglane välishooajaks valmistuda ei saa. "Üldiselt läheb mul hästi, aga kahjuks on ka probleem: mul on hüppepõlve vigastus ja seetõttu ei saa ma kõrgushüpet üldse teha. Muudes alades olen aga kindlasti edasi arenenud ja ka üldfüüsiline vorm on paranenud."