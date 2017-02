Kergejõustiku talvistel Eesti meistrivõistlustel võitis naiste 60 m sprindi kaugushüppaja Ksenija Balta, kelle võiduajaks märgiti 7,33, mis jääb nelja sajandikuga alla tema enda nimel olevale rahvusrekordile. Kui seni ei olnud Balta kinnitanud, kas ta osaleb märtsi alguses Belgradis toimuval sise-EMil, siis tänaseks on otsus tehtud. "Otsustasime, et võistleme Belgradis. Panen ennast seal proovile. Olen oma ettevalmistuses väikeseid muudatusi teinud ja proovime veidi uuemat moodi võistlusele vastu minna. Ma ei hakka detailidesse laskuma, kuid arvan, et Eruoopa meistrivõistlused on väga hea koht, kus see asi ära proovida. Et ei oleks Londonis (just seal toimub augustis MM - toim) enam mingisuguseid kõhklusi."

Serbiasse lendab Balta vahetult enne võistlust ehk 2. märtsil. "Belgradi lähen üks päev enne võistlusi, kuna mulle ei meeldi väga pikalt võistluspaigas olla. Eelistan maksimaalselt kaua kodus viibida." EMi normi täitis Balta ka 60 m jooksus, kuid Serbias ta sellel alal kaasa ei tee. Eesti meister Ksenija Balta.

Kodused konkurendid tõstavad pead Tänase võistlusega jäi Balta kokkuvõttes rahule, kuigi tegelikult lootis ta uuendada ka Eesti rekordnumbreid. "Oleks tore olnud Eesti rekord teha, sest tegelikult on see jalgades täitsa olemas. Tahtnuks inimestele sellega uuemat sorti elamusi pakkuda. Sellest on natukene kahju." Vinge andmine käis Balta selja taga, kus nii Õilme Võro kui Maarja Kalev said kirja aja 7,49. Hõbe läks tuhandikkude võrdluses Võrole, Kalev jäi pronksile. Sise-EMi normist jäi lahutama seitse sajandikku.