Sprinter Marek Niit tunnistas pärast Eesti meistrivõistlutel joostud 60 meetrit, et on vormist väljas. Mehel on 3. märtsil Belgradis algava sise-EMi norm küll täidetud, kuid täna ei osanud Niit öelda, kas ta sinna sõidab või mitte. Eesti meistriks krooniti Kaspar Mesila, kes sai kirja 6,82. Niit oli 6,86ga teine ja Richard Pulst 6,88ga kolmas. Alla seitsme sekundi suutis joosta ka Mikk Mihkel Nurges (6,94). Õhtuleht esitas pärast autasustamist Niidule paar küsimust: Milline emotsioon tänase jooksu järel valdab? Noored mehed tulevad ja teevad sulle ära. Kas saad sellest jõudu juurde või võtab hoopis indu maha?

Ohohooo… Sellele on väga keeruline vastata, sest mul ei ole otsest vastust. Täna tulin siia rohkem furoori tekitama. Vorm vormiks: olen treeningutes veidi ajast maas. Ma pole saanud treenida päris nii, nagu oleks tahtnud. Praegu on hoopis suur kaalulangus ja lihast samuti väga ei ole. Seis on suhteliselt ebasportlik. Üle kümne aasta jälle Eestis sees võistelda oli samas omamoodi motiveeriv. Mul on seda vaja, kuna praegu on motivatsioonikriis.

Sise-EMi suunas vaadates võib öelda, et norm on, aga vormi pole. Just. Norm on, vormi pole. Kas nädala või kahega selle vormi kätte saab, seda näitab aeg. Detsembris oli veel üsna suur tõenäosus, et lähen EMile, kuid praegu on selline… Samas tänane jooks näitas, et väga palju ei peagi tegema. Kehatunnetus oli päris hea, kuid spetsiifiline ettevalmistus on puudu.