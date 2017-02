Pühapäevane spordipäev on taaskord tihe, kui põhirõhk läheb talialadele. Murdmaasuusatajad jätkavad täna Otepää MK-l, kui kavas on naiste 10 ja meeste 15 kilomeetri klassikasõidud. Samuti tõmmataks joon alla laskesuusatamise MMile Hochfilzenis. Lisaks mahub päeva kõvasti korvpalli, jalgpalli ja palju muud põnevat. Parim koht sündmustega kursis olemiseks on Õhtulehe otseblogi. Head kaasaelamist!