Mida Tehvandi tõus organismiga tegi? “Seda ma oskasin kõige rohkem karta. Teadsin, et see saab olema väga ränk. Aga siin on neid raskeid tõuse väga mitu. Kui Tehvandi tõus ära võetud, siis on juba lootus, et varsti vist hakkab lõppema. Enne Tehvandi tõusu oli hirm veel suurem, kas veab lõpuni või mitte, aga tuli ikka ära."

Olete suur suusaõber?

"See talv olen jõudnud kahel maratonil käia. Eilegi sai Tallinna maraton läbi sõidetud. Viimased aastad olen esimese helbe langemisega igaks juhuks varustuse autosse tõstnud. Mine tea, kus mõni fännist rajameister on raja püsti saanud."

Nii et ettevalmistsue taha ei jäänud täna midagi?

"Klassikat võiks tegelikult harjutada. Pean tunnistama, et üle 30 aasta pole klassikat sõitnud, ainult vabatehnikat. See andis täna tunda, ei oska õigel ajal tõusu peal keppi vastu panna."

Kui tähtis osa Eesti kultuurist on Otepää MK-etapp?

"Suusatamine on väga suur osa Eesti kultuurist ja meie identiteedist. Me oleme suusarahvas, mitu põlvkonda on suusafännidena üles kasvanud. Seega on suusatamine meile kultuurilsielt väga omane ja oluline.

Meie [MK-etapi] korraldajad on alati kiita saanud. See saksa pedantsus, mida vahel kirume, tuleb selliste ürituste puhul kasuks. See on väga hästi ja sujuvalt korraldatud ning sportlastel on alati hea meel siia tagasi tulla."