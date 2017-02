Tänane võistluspäev Otepää MK-l algas harrastajate 5 km klassikasõiduga, kus stardis olid mitmed kuulsused. Teiste seas läbis suusaringi endine tipptriatleet Ain-Alar Juhanson, kelle aeg 17.53,21 oli päeva neljas. "Kogu lugupidamine Eesti suusakoondisele. Tegemist on äärmiselt raske spordialaga, aga teistpidi väga lõbusaga," sõnas Juhanson mõni minut pärast finišit Õhtulehele. "Tehvandi rajad on väga-väga rasked. Olgugi et endise suusatajana ometi tean, mis siin toimub. Aga selleks, et siin hästi sõita, pead ikka väga heas vormis olema."

Tippsportlasena mitu korda kuulsa Hawaii Ironmani läbinud Juhanson tunnistas, et Tehvandi tõus keeras hapnikukraanid punasesse. "Siis astud rahulikult ja naudid rahvast. Tuleb aru anda, et need ajad, kui sinilindu püüti, on möödas. Aga niisama sporti nautida on lahe. Tore, et selliseid üritusi korraldatakse," lausus 40aastane spordimees.

Ta lisas, et rahvast oli raja ääres juba üksjagu. "Tore on sõita, kui nimepidi kaasa elatakse."